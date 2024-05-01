Diyanet’in garajı tıka basa dolacak

Kiralık Audi A8 ile gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın filosundaki araç sayısı açığa çıktı. Lüks araçları Diyanet Vakfı üzerinden kiralayan Başkanlığın envanterinde, kiralık araçlar hariç 408 taşıt bulunduğu belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

Yatırımcı bakanlıkların da aralarında yer aldığı çok sayıda bakanlığı geride bırakan 91,8 milyar TL’lik bütçesi ve harcamalarının büyüklüğü nedeniyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın envanterindeki taşıt sayısı da belli oldu.

Başkanlığın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kullanımına sunulan Audi A8'in de arasında olduğu kiralık araçların dışındaki toplam taşıt sayısının 408 olduğu öğrenildi.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin taşıt sayısını ortaya koyan T Cetveli, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın otoparkının dolup taştığını gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verileri, başkanlığın kiralık araçlar hariç olmak üzere envanterindeki araç sayısı itibarıyla çok sayıda bakanlığı geride bıraktığını ortaya koydu.

YÜZLERCE ARAÇ

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin arkasından dolaşmak ve denetimlere takılmamak amacıyla çok sayıda araç kiralayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın satın aldığı araçların sayısı ise 408’e ulaştı. Diyanet’in envanterindeki 408 aracın 283’ünün binek otomobillerden oluştuğu bildirildi.

Diyanet’in envanterine kayıtlı bazı araçlar ise şöyle:

• 1 adet üst segment otomobil,

• 93 adet minibüs,

• 15 adet kamyonet,

• 4 adet midibüs,

• 2 adet otobüs,

• 2 adet binek arazi aracı.

ERBAŞ’IN LÜKS FİLOSU

Envantere kayıtlı araçların yanı sıra Erbaş’ın kullanımına sunulan kiralık araçlar da dikkati çekiyor. Diyanet’in otoparkında yer alan araçlardan bazıları kayıtlarda şöyle yer alıyor:

2 ADET MERCEDES

1 ADET ZIRHLI MERCEDES

1 ADET MERCEDES VITO

1 ADET AUDI A8

1 ADET KIRMIZI TOGG