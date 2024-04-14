Diyanet’in hastane projesi sınırı aştı

2015’te pilot uygulama olarak 12 hastanede 15 manevi destek görevlisi ile başlayan Diyanet’in, “Hastanelerde Manevi Destek” projesi, 2024 itibarıyla 184 hastaneye yayıldı. Diyanet, 250 manevi rehber görevlendirdi.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın destek ve yönlendirmeleri ile toplumsal yaşamın tümüne müdahale eden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Manevi Rehberlik” uygulamaları sınırları aştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 7 Ocak 2015 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilen, “Hastanelerde Manevi Destek” isimli projesinin kapsadığı alan giderek genişledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak 2015 tarihinde işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında 20 kişiye, “Hastanelerde Manevi Destek Hizmeti Eğitimi” verildi. Eğitim alan kişilerden 15’i, altı kentteki 12 hastanede göreve başladı.

İTİRAZLARLA BÜYÜDÜ

Psikologların sakıncaları olduğunu belirttiği, doktorların yanı sıra çok sayıda hasta ve hasta yakınının da itiraz ettiği uygulamanın kapsamı alan, tüm itirazlara karşı giderek büyüdü. Diyanet’in verileri de Hastanelerde Manevi Destek projesinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Buna göre, 2015 yılında 15 olan hastanelerde görevli manevi destek görevlisi sayısı, 2024 itibarıyla 250’ye fırladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyetlerini içeren raporlarında, manevi destek hizmeti ile ulaşılan kişi sayısına da yer verildi. Hizmet kapsamında 2023 yılında 525 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen bakanlık, 2023 yılı sonu itibarıyla ulaşılan kişi sayısının 602 bin 71 olduğunu açıkladı.

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Yüz binlerce kişiye ulaşıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyetlerini içeren raporlarında, manevi destek hizmeti ile ulaşılan kişi sayısına da yer verildi. Hizmet kapsamında 2023 yılında 525 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen bakanlık, 2023 yılı sonu itibarıyla ulaşılan kişi sayısının 602 bin 71 olduğunu açıkladı.

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Manevi danışman sayısı giderek arttı

Diyanet, projenin uygulandığı hastane sayısı ve manevi destek personeli sayısını paylaştı. 2015 ve 2016 yılında 12 hastane ve 15 personel ile yürütülen projede yıllar itibarıyla yaşanan değişim, şöyle sıralandı:

• 2017-2018: 115 hastane, 130 personel.

• 2019-2020: 125 hastane, 157 personel.

• 2020-2021: 146 hastane, 198 personel.

• 2022-2023: 184 hastane, 250 personel.