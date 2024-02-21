Diyanet’in ‘sır İskandinav gezisi’ Meclis gündeminde

CHP’li Hasan Öztürkmen, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kalabalık bir heyetle gerçekleştirdiği ve kamuoyundan gizlediği 8-13 Şubat tarihleri arasında İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkeleri kapsayan İskandinav İskandinav gezisini Meclis gündemine taşıdı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İskandinav ülkelerine düzenlediği gezinin masraflarının nereden karşılandığını ve gezinin amacının ne olduğunu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle TBMM’ye taşıdı.

Geziye; Diyanet İşleri Başkanı Başkanı Ali Erbaş ve eşinin yanı sıra başkan yardımcılarının da katıldığı, beraberlerinde özel kalem, protokol, koruma, basın ekibinin de götürüldüğü, heyette bulunanlara 7 günlük harcırahın yanı sıra uçak ve konaklama ücretlerinin de Diyanet bütçesinden karşılandığı iddialarının açıklığa kavuşturulmasını isteyen Öztürkmen, "Yakın zamanda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “yurt dışı gezileri” vurgulu tasarruf tedbirlerini yayımlamasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın birçok bakanlığı geride bırakan dev bütçesini bu tür özel etkinliklerde kullanması kamuoyunda tepkiyle karşılanmaktadır“ diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, resmi bayramlarda, dini bayramlarda ve Cuma hutbelerinde adını bile anmadığını ve Atatürk’e sansür uyguladığını, Atatürk düşmanı soysuzların beddualar etmelerine ses çıkarmayıp, şeriat aleyhine paylaşım yapan avukat hakkında suç duyurusunda bulunmasına sert tepki gösteren Öztürkmen, “Türk halkı açlıktan kırılırken, vatandaşlar çöplükten çürük sebze meyve toplayarak ekonomik darboğazda ayakta kalmaya çalışırken, emekliler evlerine gidemediği için parklarda, bahçelerde zaman geçirerek akşamı dar ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı kalabalık bir heyetle Finlandiya’ya, İskandinav ülkelerine gezisi düzenliyor. Bu geziye neden gerek duyuldu? Gezi kapsamında İskandinav ülkelerinde ne gibi tetkik ve incelemelerde bulunuldu ve gezi İslam dininin gelişmesine katkı sunacak, toplumun daha sağlıklı daha huzurlu yaşamasına ne gibi katkılar sunacak? “ dedi.

Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde, şu soruları gündeme getirdi;

1- Diyanet İşleri Başkanlığı heyetinin İskandinav ülkelerine bir gezi gerçekleştirdiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu etkinlik kamuoyundan neden gizlenmiştir? Diyanetin resmi yayın organlarında herhangi bir paylaşım neden yapılmamıştır?

2 - Söz konusu geziye kaç kişilik bir heyet katılmıştır, bu heyette kimler yer almıştır, katılmalarını zorunlu kılan gerekçeler nelerdir?

3 - Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu gezinin ekonomik boyutunu incelemiş midir?

4 - Bu gezinin kamuya toplam maliyeti ne kadar olmuştur?

5 - Geziye katılan heyet üyelerine, geziyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmamaları yönünde bir uyarı yapılmış mıdır?