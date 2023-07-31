Diyanet’in üniversitesinden yüzde 58 zam

Yüksek enflasyona, “Fazla borcun altına girmeyin” tavsiyesinde bulunan Diyanet’e bağlı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, ücretlerine yüzde 58 zam yaptı.

Mustafa BİLDİRCİN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 26 Temmuz’da vakıf üniversitelerini, eğitim öğretim ücretlerini tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net olarak belirlemeleri konusunda uyardı. YÖK'ten üniversitelere gönderilen yazılı açıklamada, eğitim öğretim ücretlerinin net olarak belirlenmesinin yasal zorunluluk olduğu kaydedildi. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise özel üniversitelerin yıllık ücretleri belli olmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı’nca 2010 yılında kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi de eğitim öğretim ücretini açıklayan vakıf üniversitelerinin aralarında yer aldı. TDV’nin üniversitesinin eğitim öğretim ücretlerine yaptığı fahiş zam dikkati çekti.

YÜZDE 58’LERE VARAN ZAM

Üniversitede, 2023-2024 akademik yılında yerleştirilen öğrenciler için hazırlık sınıfı öğrenim ücreti 81 bin 400 TL olarak belirlendi. 2022-2023 eğitim öğretim dönemine göre 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ücretler, Hukuk Bölümü’nde yüzde 57, Psikoloji Bölümü’nde yüzde 58, Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde yüzde 53, Felsefe Bölümü’nde ise yüzde 51 zamlandı. Zamların ardından Hukuk, Psikoloji, Türkçe Öğretmenliği ve Felsefe’de eğitim öğretim ücretleri sırasıyla 118 bin 500 TL, 102 bin 300 TL, 82 bin 500 TL ve 79 bin 200 TL oldu.

BÜTÇENİN KÜÇÜK BÖLÜMÜ AR-GE’YE GİDİYOR

YÖK’ün, sonuncusunu 2021 yılında yayımladığı, “Üniversite İzleme ve Değerlendirme” isimli çalışmasına göre, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, öğrenci başına 25 bin 504 TL harcıyor. Üniversitenin Ar-Ge için harcadığı para bütçesinin yalnızca yüzde 2,31’ini kapsıyor. YÖK'ün verilerine göre, üniversite yayın alımına bütçesinden yüzde 0,64’lük pay ayırıyor.