Diyanet’ten Menzil’i ‘kızdıracak’ fetva

Diyanet’in Fetva Hattı’na, Menzil’in tövbe seansları soruldu. Diyanet, “Tövbe iplerle Allah’a edilir” dedi.

İsmail ARI

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı “Fetva Hattı”na kamuda hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati’nin tövbe seansı soruldu.

Diyanet yetkilisi, Menzil’in çok tartışılan tövbe seansı için “Tövbe Allah’a edilir. Bir tövbe merci olarak o şeyhi görüyorsa kişi, orada sıkıntı vardır. Orada bir büyüğün, önderin huzurunda Allah’a mı tövbe ediliyor? Cahil insan da çoktur. O şeyhe tövbe eden de çoktur. Umuyoruz ki Allah’a tövbe ediyorlardır” dedi.

Fetva Hattı görevlisi, cemaat mensuplarının ipleri tuttuğu ve tüm iplerin ucunun da Menzil şeyhinin elinin de olduğu görüntülere dair de “İslam’da böyle bir tövbe şekli yok. İplerle, halatlarla bir tövbe şekli yok… En iyisi Allah’a tövbe etmek” dedi. Depremden kısa bir süre sonra Adıyaman’da bir binanın enkazının yanında Menzil şeyhinin vekilinin depremzedelere “tövbe ettirdiği” skandal görüntüleri BirGün ortaya çıkarmıştı.

Görüntülerde, Menzil şeyhinin depremzedelere “Bütün yapmış olduğum günahlardan pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Gavs (Menzil şeyhi) hazretlerini kendime şeyh kabul ettim” sözlerini tekrarlatarak “tövbe ettirdiği” anlaşılıyor. Çevredekilerim ise tövbe seansının ardından “Allah kabul etsin” dediği duyuluyor. Ayrıca Menzil şeyhine cemaat içerisinde “gavs” dendiği de biliniyor.