Diyar diyar geziler için milyon TL’ler

Yurtdışı gezileriyle tartışılan Diyanet, yeni geziler için şimdiden biletleri ayarladı. Başkanlık, “İslam dininin doğru anlaşılması” için gerçekleştireceği yurtdışı programları kapsamında 794,8 milyon TL’lik maliyet hesabı çıkardı.

Mustafa BİLDİRCİN

Dev bütçesi ve bütçesinden yaptığı harcamaların yanı sıra kalabalık kadrolarla gerçekleştirilen yurtdışı ziyaretleri ile de tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni dönemin yol haritasını belirledi. Başkanlığın 2024-2028 dönemi planını içeren stratejik raporunda, yurtdışına yönelik planlanan faaliyetler sıralandı. İktidar, tasarrufu on milyonlarca yurttaşa hizmet veren belediyeler ve yurttaşta ararken Diyanet’in yurtdışı programları için çıkarılan maliyet hesabının büyüklüğü dikkat çekti.

HESAP 794,8 MİLYON TL

Diyanet, 2024-2028 dönemine yönelik yol haritası niteliğindeki stratejik planını hazırladı. Planda, “Yurtdışı din hizmetlerinin etkinliğinin artırılması” ve “İslam dininin doğru anlaşılması” amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin detaylarına ve öngörülen maliyetlerine de yer verildi. Başkanlığın yurtdışını da kapsayan organizasyonlarını içeren üç farklı hedef konuldu. Hedeflerin sırasıyla “Sahih dini bilgi üretiminin artırılması, milli ve manevi değerler güçlendirilmesi” ve “Yaygın din eğitimi ile yayın hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin artırılması” olduğu bildirildi. Diyanet’in koyduğu ve yurtdışı ziyaretlerini de içeren üç hedef için gereken toplam paranın, 794 milyon 839 bin 256 TL olduğu belirtildi.

YÜZLERCE TOPLANTI

Plana göre Diyanet, 2024 yılında yurtdışından Türkiye’ye bin 147 kursiyer getirecek. Yurtdışında görevlendirilen toplam 280 yeni personele oryantasyon eğitimi verilecek. Başkanlık, yurtdışındaki camilerde 1 milyon 850 bin kişiye ulaşmak için çalışacak. 2024 yılında toplam 118 adet uluslararası kongre, çalıştay ve seminer düzenlenecek. Yurtdışındaki üç kurumla toplantı ayarlanacak.

Henüz ülkeler belli olmasa da başkanlık, yurtdışında toplam 350 adet “İlmi toplantı” gerçekleştirecek. Toplantıların yanı sıra yurtdışından Türkiye’ye de 2024 yılında bin 500 öğrenci taşınacak.

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İSKANDİNAVYA GEZİSİ

Ali Erbaş, Seher Erbaş ve Kadir Dinç’in de içinde bulunduğu kalabalık kafile, “Diyanet vakıflarının genel kurulları” gerekçesiyle İskandinav ülkelerine gitti. 8-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaret, tepki çekeceği gerekçesiyle kamuoyundan saklandı. Diyanet kaynakları, “Ziyaretlerden kasıtlı olarak fotoğraf dahi paylaşılmadığını” öne sürdü.