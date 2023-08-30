Diyar diyar gezip para saçıyorlar

Meclis üyelerini Rize’ye geziye götüren Murat Köse’nin başkanlığını yaptığı Mamak Belediyesi, şimdi de İstanbul, Konya ve Çanakkale’ye gezi düzenleyecek. Üç ayrı gezi için 4,9 milyon TL’lik anlaşma yapıldığı öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’li Mamak Belediyesi, “kamu kaynaklarının ekonomik kullanımı” konusunda idareleri uyaran Tasarruf Genelgesi’ni bir kez daha çiğnedi. Belediye, 17 Temmuz’da yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nden 38 gün sonra gezi ihalesi düzenledi. 15 Ağustos’ta düzenlenen ihale kapsamında 8 milyon 500 bin TL harcama öngörüldü.

Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ihale ile beş bin kişinin Çanakkale, Konya ve İstanbul’a geziye götürüleceği bildirildi. İhale komisyonun teklifler üzerinde yaptığı değerlendirmenin ardından 28 Ağustos’ta nihai karar verildi. Mamak Belediyesi ile Çalıkkıran Turizm isimli firma arasında 4 milyon 900 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Gezi programının, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere yakın bir tarihe programlanması dikkati çekti.

Mamak Belediyesi’nce gerçekleştirilecek gezilerin amacı, ihale dosyaları arasında yer alan şartnamede şöyle açıklandı: “Mamak ilçesinde ikamet etmekte olan vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak. Aile bireyleri ve komşuları ile birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturmak. Gençlerin ve çocukların görgü ve bilgilerini artırmak. Ebeveynlerin ve çocukların sağlıklı, birbirine güven hissi taşıyan kültüründen ve yaşadığı toplumun değerlerinden haberdar fertler olarak hayat sürebilmelerini sağlamak.”

BELEDİYEYİ KARIŞTIRAN GEZİ

Mamak Belediyesi, Rize Ayder Yaylası ile Fırtına Vadisi’ne, “Hızlı gezi programı” gerçekleştirdi. Başkan Murat Köse’nin bizzat planladığı geziye belediyenin meclis üyeleri de davet edildi. Köse, Belediye Meclisi’nin 21 AKP’li üyesinden kendisine yakın 10 ismi çağırdı. Geziye bazı üyelerin davet edilmesi, bazılarının ise çağrılmaması tartışmalara neden oldu. Çağrılmayan üyeler programa tepki gösterdi.