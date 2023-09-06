Diyarbakır Barosu'ndan 'Amedspor'u hedef gösteren MHP’li hakkında suç duyurusu

Diyarbakır Barosu, Sarıyer ile Amedspor karşılaşmasında sarf ettiği sözler nedeniyle Sarıyer Belediyesi MHP’li meclis üyesi Mehmet Delihasan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Barosu, TFF 2. Lig Beyaz Grupta Sarıyerspor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşma ile ilgili sözleri nedeniyle Sarıyer Belediyesi MHP’li meclis üyesi Mehmet Delihasan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Delihasan’ın 'halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik suçu' işlediğini savunan Diyarbakır Barosu, bu kapsamda Amedspor Kulübüne yönelik sözlü saldırılar gözetildiğinde, Delihasan’ın TCK’nın 216. Maddesi gereğince yargılanarak, cezalandırılmasını istedi.

Amedspor Barikat grubu, sosyal medya üzerinden “Amedspor'umuza kamuoyuna açık şekilde hakaretler edip terörize eden Mehmet Delihasan adındaki şahıs hakkında tüm hukuk ve ilgili kurumlarımızı göreve davet ediyoruz” diyerek Diyarbakır Barosu’nu göreve çağırmıştı.

Sarıyer Belediye Meclis üyesi bir şahıs tarafından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne yönelik nefret içerir sözlerinden kaynaklı, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Suçu (TCK madde 216/1)" kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Suç duyurusu metni için ➡️… — Diyarbakır Barosu (@Diyarbakirbaro) September 5, 2023

MHP'Lİ DELİHASAN NE DEMİŞTİ?

MHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Mehmet Delihasan, meclis toplantısında Amedspor’u ve CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nu hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün Sarıyerimizin ismini anmaktan dahi haya ettiğim bir takımla maçı vardı, biz de bu maça gittik. Stadımız tadilatta olduğu için Sarıyer kulübü maçlarını Maltepe’deki statta oynuyor. Dün maç esnasında bir takım olaylar yaşandı gerek tribünde gerekse de maç dışında. Başta sosyal medyada Sarıyer Spor Kulübünü çok güzel provoke eden, yalanlarla iftira atanlar başta olmak üzere bu terörle bağlantısı çok açık bir şekilde ortada olan takımı destekleyen, bununla da kalmayan Sarıyerimize karşı İstanbul’da oynanan maçın tüm masraflarını da karşılayan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu da ben buradan açıkça kınamak istiyorum. Çünkü terörün dağda, Meclis’te sahada, nerede olduğunun hiç bir önemi düşünüyoruz.”