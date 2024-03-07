Diyarbakır Barosu'nun 8 Mart'taki Zeki Demirkubuz söyleşisine tepki!

Diyarbakır Barosu tarafından 8 Mart etkinlikleri kapsamında düzenleneceği açıklanan Zeki Demirkubuz söyleşisine baronun Kadın Hakları Merkezi'nden tepki geldi. Kadın Hakları Merkezi’nden yapılan açıklamada "Kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır Barosu'nun 8 Mart'ta düzenlemeyi planladığı Zeki Demirkubuz söyleşisine, baronun Kadın Hakları Merkezi'nden itiraz geldi.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada “Zeki Demirkubuz’un son dönemlerde yaptığı cinsiyetçi paylaşımları, kadın mücadelesini ve feministleri doğrudan hedef alan hakaret içerikli açıklamaları düşünüldüğünde yapılacak söyleşiyi kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.

Son filmi Hayat'ın vizyona girmesiyle beraber, Türkiye çapında gerçekleştirdiği söyleşi ve film gösterimleri devam eden yönetmen Zeki Demirkubuz'un 8 Mart'ta Diyarbakır Barosu'nun kültür- sanat komisyonunun davetiyle düzenlenen etkinlikte konuşmacı olmasına Diyarbakır Barosu Kadın Komisyonu’ndan tepki geldi.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, X hesabından yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Tahir Elçi Konferans Salonu’nda düzenlenecek etkinliğin bilgileri dışında olduğunu vurgulayarak, etkinliğin “kabul edilemez” olduğu vurgulandı.

"DEMİRKUBUZ SÖYLEŞİSİ BÜYÜK BİR TEZATTIR"

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Dün baromuzun kültür sanat komisyonunca yapılan paylaşımla birlikte 8 Mart günü Tahir Elçi Konferans Salonu’nda Zeki Demirkubuz ile bir söyleşi yapılmasının planladığını merkez yürütmesi olarak öğrenmiş bulunmaktayız. Söyleşinin planlanması sürecinde hiçbir şekilde merkezimizin bilgisi olmamıştır. Bugünkü paylaşım akabinde merkez yürütmemizce konu görüşülmüştür. Yürütmemizce yürütülen süreç aşağıdaki gibidir:

Zeki Demirkubuz’un son dönemlerde yaptığı cinsiyetçi paylaşımları, kadın mücadelesini ve feministleri doğrudan hedef alan hakaret içerikli açıklamaları düşünüldüğünde yapılacak söyleşiyi kabul etmemiz mümkün değildir.

Kaldı ki bu etkinliğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne denk getirilmiş olması bizim için asla kabul edilmezdir. Baromuzun aynı gün toplumsal cinsiyet semineri düzenleyip hemen akabinde Zeki Demirkubuz ile söyleşi gerçekleştirilmesi büyük bir tezattır.

Yürütmemiz bu konuda aksiyon alması için baro yönetimine taleplerini iletmiştir. Ancak baro yönetim kurulunca tarafımıza etkinliğin iptal edilemeyeceği, üyelerimizin dilerlerse etkinliğe gelip söyleşiyi gerçekleştirecek kişiye eleştirilerini iletebileceklerini belirtmişlerdir.

KAMUOYUNUN DİKKATİNE



Dün baromuzun kültür sanat komisyonunca yapılan paylaşımla birlikte 8 Mart günü Tahir Elçi Konferans Salonu’nda Zeki Demirkubuz ile bir söyleşi yapılmasının planladığını merkez yürütmesi olarak öğrenmiş bulunmaktayız. https://t.co/by8m2Vg3xX — Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi (@dbkadinhaklari) March 7, 2024

“AYNA KONSERİ DE BİLGİMİZ DIŞINDA”

Gelinen bu noktada merkez yürütmemiz gelişmelerden kamuoyunu haberdar etme kararı almıştır.

Bu vesileyle önceki günlerde paylaşımı yapılan, 8 Mart’ta gerçekleşecek olan ve paylaşımın içeriğinde kadınlar günü kutlamasının da yer aldığı ‘Jolly Joker Ayna Konseri’nin de süreçleri merkezimizin tamamen dışında yürütülmüştür.

Merkezimizin böyle bir etkinliğe de dahil olması ve onay vermesi söz konusu değildir. Bu iki durum birlikte düşünüldüğünde 8 Mart gibi biz kadınlar için büyük önemi olan bir günde Baromuzca düzenlenen etkinliklerin bizlerin bilgisi dışında programlanması kabul edilmezdir.

Kaldı ki bu özel günde cinsiyetçi ve kadın düşmanı beyanları olan bir kişiye söyleşi yaptırılması kadın merkezinin iradesini tamamen gözardı etmektir.

Bizler, baro yönetimimizin kadın merkezinin iradesini yok sayan pratiğini, eleştirileri gözardı eden tutumunu kabul etmiyor ve tüm üyelerimizin bu etkinliğe katılmama ve kadın karşıtı politikaları reddetme konusunda desteklerini bekliyoruz. Dayanışmayla…”