Diyarbakır Cezaevi işkencecisinin adı ilkokula verildi

İzmir Buca Belenbaşı Köyü'ndeki Belenbaşı İlkokulu’na 12 Eylül sonrası Diyarbakır Cezaevi’nin işkencecisi Esat Oktay Yıldıran’ın adı verildi. Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir İzmir Valiliği’nin bu karardan vazgeçmesini talep etti.

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İzmir Buca'daki Belenbaşı Köyü’nde yıkılıp tekrar yapılan Belenbaşı İlkokulu’na “Şehit Esat Oktay Yıldıran İlkokulu” ismi verildi.

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulun yeni adı için tören düzenledi. Törene Esat Oktay Yıldıran’ın ailesi, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Buca İlçe Mili Eğitim Müdürü Hüseyin

Güneş, ilçe protokolü, köy halkı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, “12 Eylül darbesinin simgelerinden biri olan Diyarbakır Cezaevi komutanlığı görevini yapan işkenceci Esat Oktay Yıldıran kimdir; 12 Eylül darbesinden sonra Diyarbakır Cezaevi’nde müdür olarak görev yapmış, görevi sırasında 60’a yakın insanın ölmesine neden olmuş bir işkencecidir. Böyle bir işkencecinin adının bir eğitim kurumuna verilmesi kabul edilemez. 2010 yılında AKP’li Fatih Belediyesi, Fatih Şehitler Parkı’ndaki anıtta, Esat Oktay Yıldıran adını anıttan sökmüştü. AKP iktidarı 2010 yılında adını parktan sildiği işkencecinin adını şimdi bir eğitim kurumuna veriyor. Eğitim Sen olarak bir eğitim kurumuna, yaptığı işkencelerle tanınan, onlarca insanın ölümüne neden olan birinin adının verilmesini kınıyoruz. Bu ayıbın bir an önce düzeltilmesi ve İzmir Valiliği tarafından yapılan bu isim değişikliğinden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz” dedi.