Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili 5 tutuklama
Diyarbakır’da 31 Mart yerel seçimlerinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin ölümü, 14 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya karıştıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı olaya yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgularının ardından adliyeye getirildi.
Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartı olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.
Öte yandan olaya karıştıkları belirlenen ve aranan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.