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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili 5 tutuklama

Diyarbakır’da 31 Mart yerel seçimlerinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin ölümü, 14 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya karıştıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı.

Güncel
  • 04.04.2024 19:05
  • Giriş: 04.04.2024 19:05
  • Güncelleme: 04.04.2024 19:07
Kaynak: ANKA
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili 5 tutuklama
FOTOĞRAF: ANKA

Diyarbakır’ın Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı olaya yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgularının ardından adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartı olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.

Öte yandan olaya karıştıkları belirlenen ve aranan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

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