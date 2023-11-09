Diyarbakır'da 18 gazeteci hakim karşısında

Diyarbakır’da, 8 Haziran 2022’de tutuklandıktan 13 ay sonra tahliye edilen 18 gazeteci hakkında 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan 13 ay sonra tahliye edilen 18 gazetecinin yargılandığı dava devam ediyor. Mesleki faaliyetleri nedeniyle 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla suçlanan gazetecilerin yargılandığı davanın ikinci duruşması Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) yöneticileri, Amsterdam’dan Clonney Foundatıon for Justıce (Adalet için Clooney Vakfı) üyesi hukukçular da duruşmayı izliyor.

Soruşturma kapsamında, 8 Haziran 2022 tarihinde yapılan ev ve iş yeri baskınlarında, 20’si gazeteci 22 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Gülşen Koçuk, Kadir Bayram, Mehmet Yalçın, Esmer Tunç ve Feynaz Koçuk ile İhsan Ergünlü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Temmuz'da görülen duruşmada savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 15 gazetecinin tamamının, yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edilmesine karar vermişti.

Yargılanan gazetecilerin isimleri şöyle:

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, Xwebûn Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, gazeteciler Zeynel Abidin Bulut, Ömer Çelik, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin ile tutuksuz Esmer Tunç, İbrahim Bayram ve Mehmet Yalçın.

Bugün, gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Canan Kaya, İsminaz Temel, Havva Cuştan ve Mansur Çelik de hakim karşısına çıkacak.