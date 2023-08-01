Diyarbakır'da ambulansın önü kesilip sağlık çalışanları bıçaklı saldırıya uğradı: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yol verme tartışmasında 4 sağlıkçı bıçaklandı. Olaya karışın şüphelilerden 3’ü gözaltına alındı.

Diyarbakır'da ambulansın önü kesilip sağlık çalışanları bıçaklı saldırıya uğradı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde vaka almaya giden sağlık ekibinin önü bir minibüs tarafından kesildi. Araçtan inen şüpheli grup, sağlık çalışanlarına saldırıp 4 kişiyi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sağlıkçılar M.Z.Ö., E.Ç., Ş.Ö. ve F.T. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, şüphelilerden 3 kişi gözaltına aldı. Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma devam ederken, sağlıkçıların tedavi devam ediyor.