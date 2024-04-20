Diyarbakır'da Amedspor için şampiyonluk heyecanı

TFF 2. Lig’de sezon bitimine son 3 haftaya girildi. Ligin kırmızı grubunun lideri Amed Sportif Faaliyetler, yarın sahasında Iğdırspor ile şampiyonluk maçına çıkacak. Maç için bütün biletler tükenirken, kentte şampiyonluk heyecanı yaşanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig’de sezon bitimine son 3 haftaya girildi. Ligin kırmızı grubunun lideri Amed Sportif Faaliyetler, yarın sahasında Iğdırspor ile şampiyonluk maçına çıkacak.

Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetleri’nin alacağı 3 puanla şampiyonluğunu ligin bitmesine iki hafta kala garantileyerek, TFF 1. Lig’e yükselecek. Maç için bütün biletler tükenirken, kentte şampiyonluk heyecanı yaşanıyor.

Amed Sportif Faaliyetler’in yarınki karşılaşması için Diyarbakır’da günlerdir şampiyonluk kutlaması hazırlığı sürüyor. 33 bin kişilik kapasiteli Diyarbakır Stadyumu’nda tüm biletler tükenirken, bölge kentlerinde çok sayıda futbolsever, Amed Sportif Faaliyetleri’ne destek olmak için Diyarbakır’a gelmesi bekleniyor.

"DİYARBAKIR'A 1 MİLYONA YAKIN KİŞİ GELECEK"

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Aziz Elaldı, düzenlediği basın toplantısında, pazar günü oynanacak karşılaşmada takımlarına destek için Diyarbakır’a 1 milyon kişinin toplanacağını beklenildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Stadyumun toplam kapasitesi 33 bin kişilik. Ama emniyetin ve belediyenin verdiği bilgilerde hafta sonu Diyarbakır’a 1 milyona yakın kişi gelecek. Emniyetin rakamı 600 bin, belediyenin rakamına göre ise 1 milyon insan il dışından gelecek. Bizim sevincimize ortak olmak için karnavalımıza katılmak için gelecekler. Bu gelen insanların çoğu stadyuma girip o şampiyonluk maçını birebir yaşamak istiyor. Bilet satışlarımız bitti. İki gündür bundan dolayı da bir takım tatsızlıklar oluştu. Böyle büyük organizasyonda eksiklikler olabiliyor. Ama nihayetinde talep çok fazla olduğu için ne kadar özen göstersek de illa ki aksaklık oluyor. Taraftarlarımızdan, camiamızdan ve halkımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz. Bizlerin ne kadar zor durumda olduğunu anlamalarını bekliyoruz.”

Diyarbakır’daki taraftarlar ise yarınki maçın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek şampiyonluk kutlamasını yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grubu’nda Amed Sportif Faaliyetler 77 puanla lider olurken, 2’nci sırada ise 71 puanla Kastamonuspor yer alıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTİN 2 NOKTASINA DEV EKRAN KURACAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 33 bin kişilik stadın kapasitesinin yetersiz kalması üzerine futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için kentin 2 farklı noktasına dev ekran kuracak. Kent Meydanı ve Park Orman’da kurulacak dev ekranlarda futbolseverler, maçı canlı olarak izleyecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ VERİLECEK

Büyükşehir Belediyesi, futbolseverlerin kurulacak ekranlardan karşılaşmayı izlemesi için kenttin farklı noktalarından Kent Meydanı ve Park Orman’a ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak. Belirlenen noktalarda saat 13.00’dan itibaren hizmet verecek otobüsler, taraftarları Kent Meydanı ve Park Orman’a taşıyacak.

ZABITA VE SAĞLIK PERSONELLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Kent Meydanı, Park Orman ve Diyarbakır Stadyumu çevresinde güvenlik, zabıta, trafik ve sağlık personeli ile ambulans bulunduracak.