Diyarbakır'da bebeğini metruk yapıya bırakan annenin hapsi istendi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde metruk yapıya yeni doğmuş bebeğini bırakan anne M.Ç.C. hakkında, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diyarbakır'da bebeğini metruk binaya bırakan anne hakkında hapis istemiyle hazırlanan iddianame 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olay, 23 Şubat’ta Sur ilçesinde meydana geldi. Metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyanlar, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Aramada yapının merdiveni ile duvar arasında poşet içerisinde beze sarılı yeni doğmuş bebek bulundu. Bebek ihbarla bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Bebek hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, çevredeki kameralardan bebeği bırakanın 26 yaşındaki anne M.Ç.C. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.Ç.C, ifadesinde 23 Şubat'ta bulunduğu otelde tek başına bebeği doğurduğunu, maddi durumu iyi olmadığı için bebeğe bakamayacağını düşündüğünü, bu nedenle de harabe bir binanın önüne bıraktığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç.C. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebek ise tedavisinin ardından savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, koruma altına alındı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın anne M.Ç.C. hakkında hazırladığı iddianame, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu yargılanan M.Ç.C. hakkında ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, “Şüphelinin mevcut eyleminin bebeğin beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumu, mağdur bebeği metruk bir yere bıraktığı göz önünde bulundurulduğunda, eyleminin 'alt soya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirildiği ve üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır. Şüphelinin ikrarı, bilgi sahibinin beyanı ve kamera görüntülerinden anlaşılacağı üzere şüpheli hakkında işlediği suçtan kamu davası açılması yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığından eylemine uyan suçtan cezalandırılması talep olunur” ifadeleri yer aldı.