Diyarbakır'da bez çanta içinde yeni doğmuş bebek bulundu: 1 gözaltı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde metruk yapıda bez çantaya koyulmuş halde yeni doğmuş bebek bulundu. Polis ekiplerine teslim edilen bebek hastanede tedaviye alınırken, bırakanın anne M.C. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yeni doğmuş bebeğini metruk yapıya bırakan anne M.C. (26) gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşu evdekiler, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvar arasında poşet içerisinde beze sarılı yeni doğmuş bebek bulundu.

Bebek ihbarla bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Bebek hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, çevredeki kameralardan bebeği bırakanın anne M.C. olduğunu tespit etti. M.C. gözaltına alınırken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.