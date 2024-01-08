Diyarbakır'da bıçaklanarak öldürülen kadının eşi gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Pervin Bal isimli kadın yaşadığı apartman dairesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Bal'ın ölümünü ihbar eden yapan eşi N.B. gözaltına alındı.
Diyarbakır'da Pervin Bal (45), evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 59'uncu Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi.
N.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak eşi Pervin Bal'ın evde öldürülmüş olduğunu söyledi.
EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 4 bıçak darbesi alan Pervin Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Pervin Bal'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, N.B. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. N.B.'nin emniyetteki işlemleri sürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.