Diyarbakır'da bir doktor atış poligonunda yaşamına son verdi: "Bitcoin'de yüksek miktarda zarar etti" iddiası

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile hayatına son verdi. Yaşamına son veren doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği öne sürüldü.

Güncel 15.04.2024 10:08 Giriş: 15.04.2024 10:08

Güncelleme: 15.04.2024 10:24 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA