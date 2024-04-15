Diyarbakır'da bir doktor atış poligonunda yaşamına son verdi: "Bitcoin'de yüksek miktarda zarar etti" iddiası
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile hayatına son verdi. Yaşamına son veren doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği öne sürüldü.
Diyarbakır’da atış poligonunda yaşamına son veren doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir atış poligonuna gelen Doktor G. Ç. (33), elindeki tabancayı başına dayayarak ateşledi.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
G.Ç’nin sosyal medya hesabından Bitcoin'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı da ortaya çıktı.