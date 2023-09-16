Diyarbakır'da bir kadın, evli olduğu erkek tarafından tüfekle vurularak katledildi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde A.A. isimli erkek evli olduğu kadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. A.A. olay sonrası gözaltına alındı.

Kadın 16.09.2023 14:25 Giriş: 16.09.2023 14:25

Güncelleme: 16.09.2023 14:29 Kaynak: AA

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