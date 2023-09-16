Diyarbakır'da bir kadın, evli olduğu erkek tarafından tüfekle vurularak katledildi
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde A.A. isimli erkek evli olduğu kadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. A.A. olay sonrası gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Diyarbakır'da Ayşe Altan, evli olduğu A.A. tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Peyas Mahallesi 406. Sokak'taki evlerinde 30 yaşındaki A.A, Ayşe Altan'ı (31), başından pompalı tüfekle vurdu.
Polisi arayan A.A, kadını öldürdüğünü itiraf etti.
Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polise teslim olan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.