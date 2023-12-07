Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan 5 katlı bina çöktü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak boşaltılan 5 katlı bir bina aniden çöktü. Yapının çevresindeki bazı binalar da çökme riskine karşı tahliye edilerek mühürlendi.

Güncel 07.12.2023 15:47 Giriş: 07.12.2023 15:47

Güncelleme: 07.12.2023 15:54 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan 5 katlı kullanılmayan bina çöktü. Sur ilçedeki İskender Paşa Mahallesi Yalıbahçe 1. Sokak'ta bulunan 5 katlı kullanılmayan binada, aniden çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fotoğraf: İHA ÇEVRESİNDEKİ BİNALAR MÜHÜRLENDİ Güvenlik önlemi alan ekipler, yapının çevresindeki bazı binaları da çökme riskine karşı tahliye ederek mühürledi. AFAD ekipleri, enkaz altında herhangi birinin kalma ihtimaline karşı köpeklerle arama çalışması yürütüyor. Binanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce ağır hasarlı olduğu için boşaltıldığı öğrenildi.