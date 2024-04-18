Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4'ü çocuk 9 yaralı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir düğüne katılmak üzere seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sur ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza nedeniyle araçta bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Güncel 18.04.2024 14:55 Giriş: 18.04.2024 14:55

Güncelleme: 18.04.2024 15:03 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA