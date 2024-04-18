Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4'ü çocuk 9 yaralı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir düğüne katılmak üzere seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sur ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza nedeniyle araçta bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Ahmet Z. yönetimindeki hafif ticari araç, ilçeye bağlı kırsal Küçükakören Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
DÜĞÜNE GİDECEKLERDİ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçtakilerin Hani ilçesinden Dicle ilçesine düğüne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.