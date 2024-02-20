Diyarbakır'da kamu hastanelerinde çalışan 3 plastik cerrahtan 2'si istifa etti

Diyarbakır'da faaliyet yürüten Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli 2 plastik cerrah “geçici görevlendirme” ve “yoğun poliklinikler” nedeniyle istifa etti. Kentte, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yalnızca 1 plastik cerrah hizmet veriyor.

Diyarbakır'a kamu hastanesinde görev yapan 3 plastik cerrahtan 2'si istifa etti.

Amida Haber'in aktardığına göre, her gün binlerce hastanın tedavi hizmeti aldığı Diyarbakır'da hekimler, “geçici görevlendirme” ve “yoğun poliklinikler” nedeniyle tepkili.

Kentte hizmet vermeye devam eden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli 2 plastik doktoru, kamudan istifa etti.

KAMUDA 1 DOKTOR KALDI

Diyarbakır’da sayısı 3 olan plastik cerrahtan 2’si istifa etti. Hekimlerin istifasının ardından kentte yalnızca Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir plastik cerrahın hizmet verdiği belirtildi.