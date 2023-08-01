Diyarbakır'da karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı

Diyarbakır'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araca çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır- Elazığ kara yolu kırsal Çelikevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. K.Y.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarpıp karşı şeride geçerek M.S. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada her iki araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.