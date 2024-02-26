Diyarbakır'da kaybolan 80 yaşındaki kişinin cansız bedeni çayda bulundu
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki kişinin cansız bedeni Sinek Çayı'nda bulundu.
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan ve eşinin mezarını ziyaret etmek için bugün evden ayrılan Salih Altunbağ'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye, polis ve Çermik Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları arama çalışmaları sonucu Sinek Çayı'nda Altunbağ'ın cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkarılan Altunbağ'ın cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.