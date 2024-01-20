Diyarbakır'da "kaymakam şehitler için dua okumayan imamı darbetti" iddiasına soruşturma

Diyarbakır'da Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Burak Akeller'in cuma namazı için gittiği camide, hayatını kaybeden askerler için dua okumayan Bahçelievler Camisi'nin imamını darbettiği öne sürüldü. İddiaların ardından Diyarbakır Valiliği olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Diyarbakır’da askerler için dua okumayan cami imamının ilçe kaymakamı tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Burak Akeller, cuma namazı için gittiği Bahçelievler Camisi'nde imamın, hayatını kaybeden askerler ile ilgili dua okumadığını belirtti.

Daha sonra Akeller'in, duanın okunması için imama uyarıda bulunduğu öne sürüldü. Kısa süre sonra olaya ilişkin yayımlanan haberlerde ve sosyal medya platformlarında, cami imamı M.K’nin hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından mikrofonla darp edildiği iddia edildi.

Söz konusu iddia hakkında, Diyanet Sendikası'nın da açıklama yapmasının ardından Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verilerek "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami hocası arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

"BASKI ALTINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akeller, cami hocası M.K.’yı darp etmediğini belirterek “Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami hocası bu kısmı okumadığı için ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine tepki gösterdim. Cami hocası kendisine baskı yapıldığını söyleyince bu duruma kızıp, devletin memuruna kim baskı yapabilir diye tepki gösterdim. Cami hocası bu olaydan sonra hastaneye giderek bacağının ağrımasından dolayı rapor almış ve bunu da darp raporu diye dillendiriyor" dedi.