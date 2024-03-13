Diyarbakır'da kayyumdan tanıtım ve reklam için 44 milyon 815 bin TL'lik ihale

Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bayrak, defter, kalem, çanta ve davetiye gibi tanıtım ve reklam araçları için 44 milyon 815 bin 460 TL'lik bir ihale daha yaptı. İhaleyi daha önce de aynı iş alan şirketin aldığı öğrenildi.

31 Mart yerel seçimlerine 18 gün kala kayyum yönetimindeki belediyelerin yaptığı harcamalar dikkat çekiyor. Birçok bölgede taşınmazları satılığa çıkaran ya da devreden kayyumların milyonluk ihaleleri de gündemden düşmüyor.

MA'nın haberine göre; son olarak da kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Basım, tanıtım, duyuru ve baskılı işlerin hizmet alım işi" için 14 Aralık 2023'te büyük bir ihale yaptı. İhalenin yaklaşık maliyeti 46 milyon 796 bin 876,88 TL olarak belirlendi. Hizmet süresi 270 gün olarak belirlenen ihaleye üç teklif geldi. Söz konusu tekliflerden sadece biri geçerli sayıldı.

40 BİN ÇANTA, 300 BİN BROŞÜR

İhale, 44 milyon 815 bin 460 TL ile Meltem İnşaat Ticaret Turizm Reklamcılık Nakliyat ve Kargo Şirketi ile Soner Barulay'a verildi. İhale sözleşmesinde yapılacak işler arasında dikkat çekici maddeler yer aldı.

Sözleşmeye göre; ihaleyi alan şirket 2024 Ekim’e kadar bin kırlangıç bayrak ve bin yelken bayrak, 30 bin karton çanta, 10 bin bez çanta, 20 bin imsakiye, 300 bin broşür, 7 bin 500 davetiye, 7 bin 500 zarf, 5 bin ajanda, 10 bin "unutmayınız kartı", 6 bin kalem, 10 bin kupa bardak, 4 bin 500 defter ve silgi seti, 200 plaket, 10 bin puzzle, 10 bin kitap, 20 bin el bayrağı, 5 bin poşet, 4 bin sticker, 200 masaüstü bayrak (Türk bayrağı ve Uyanış Gençlik), 200 madalyayı belediyeye teslim edecek.

AYNI ŞİRKETE İKİNCİ KEZ AYNI İHALE VERİLDİ

İhaleyi alan şirketin daha önce de belediyeden aynı iş için ihale aldığı öğrenildi. Çelebi Rojda Kahraman'a ait şirket, 17 Ocak 2023 tarihinde belediye tarafından yapılacak işlerin "tanıtım, duyuru ve baskılı işleri" için 22 bin 896 20,00 TL'ye ihale aldı.