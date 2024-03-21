Diyarbakır'da Newroz kutlandı: Leyla Zana'dan yerel seçim mesajı

Diyarbakır Bağlar'da 2024 Newroz'u yoğun katılım ve büyük coşkuyla kutlandı. Kürt siyasetçi Leyla Zana, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, "Sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. Biz bundan sonra irademizi sadece kendimiz için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Elazığ Karakoçan’da 15 Mart’ta startı verilen 2024 Newroz’u Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Newroz Park’ında yapılan büyük kutlamalarla devam etti.

Newroz kutlamasına yurttaşlar yoğun katılım gösterirken sabahın erken saatlerinde Newroz alanına gelmeye başladı.

Diyarbakır’da, 2017 Newrozu’nda alana giriş yapmak isteyen üniversite öğrencesi Kemal Kurkut polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği yerde anıldı, fotoğrafına karanfiller bırakıldı. Karanfil bırakanlar arasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da yer aldı.

Sanatçı Faraj Alipour sahne aldığı kutlamalarda alanda bulunanlar ezgiler eşliğinde halay çekti.

GÜLTEN KIŞANAK'IN MESAJI OKUNDU

Kutlamalarda DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayı Gülten Kışanak'ın mesajı okundu.

Kışanak, mesajında, " Yaşam her zaman özüne kavuşmak için direnir ve kazanır. Bu kez de öyle olacak, yaşam kazanacak, özgürlük kazanacak, Newroz kazanacak. Newroz DEM’i, şimdi yaşamı ve özgürlüğü kazanmanın DEM’i!" ifadelerini kullandı.

LEYLA ZANA'DAN 31 MART VURGUSU

Kutlamalarda sahneden seslenen Kürt siyasetçi Leyla Zana, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin mesaj verdi.

Zana, açıklamasında, "Biz sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. İktidardaki partiler bizim aklımızla dalga geçiyor. Diyorlar ki '100 yıldır Kürtleri yönettik. Kürtler bizden razı ondan kaynaklı bize oy veriyorlar.' Bir yandan AKP, bir yandan CHP, bir yandan da MHP...Artık 'hayır' diyoruz. Biz bundan sonra irademizi sadece kendimiz için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kutlamalarda PKK lideri Abdullah Öcalan'ın geçmiş yıllarda Newroz'a yönelik yaptığı değerlendirmeler de okundu.