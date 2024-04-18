Diyarbakır'da öğretmenini bıçakla yaralayan öğrenci tutuklandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğretmenini bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan öğrenci tutuklandı.
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede bulunan bir lisede erkek öğretmen A.Ö'yü zil çaldığında derse girmesi için uyardığı öğrenci H.Ç'nin (18) bıçakla yaralamasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen H.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hafif yaralanan öğretmenin, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.