Diyarbakır'da restore edilen tarihi yapıda çökme: 2 işçi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde restorasyon çalışmalarının devam ettiği tek katlı tarihi yapıda meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi beton bloklarla bodrum kata düşerek yaralandı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çalışma Yaşamı 03.10.2023 17:49 Giriş: 03.10.2023 17:49

Güncelleme: 03.10.2023 17:53 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA