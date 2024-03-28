Diyarbakır'da temizlik malzemelerini karıştıran 16 öğrenci zehirlendi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iddiaya göre, evden getirdikleri temizlik malzemelerini karıştıran Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 16 öğrenci zehirlendi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel 28.03.2024 13:48 Giriş: 28.03.2024 13:48

Güncelleme: 28.03.2024 13:55 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA