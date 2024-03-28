Diyarbakır'da temizlik malzemelerini karıştıran 16 öğrenci zehirlendi
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iddiaya göre, evden getirdikleri temizlik malzemelerini karıştıran Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 16 öğrenci zehirlendi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Diyarbakır'da sınıflarına temizlik malzemesi getirip karıştıran öğrencilerden 16'sı çıkan gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesindeki Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi.
İddiaya göre, öğrenciler sınıfa getirdikleri temizlik malzemelerini birbirine karıştırdı. Bu sırada açığa çıkan gazdan 16 öğrenci etkilendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 16 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.