Diyarbakır'da toplantı ve yürüyüşe 8 gün yasak

Haber Merkezi

Diyarbakır Valiliği, 8-15 Şubat tarihlerinde kentte yapılması planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını duyurdu. Diyarbakır Valiliği, kentte 8- 15 Şubat tarihleri arasında yapılmak istenen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi eylem ve etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceği, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden’, yasadışı etkinlikler 08 Şubat günü saat 00.01'den 15 Şubat günü saat 23.59'a kadar 8 gün süreyle yasaklanmıştır." denildi.