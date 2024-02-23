Diyarbakır'da TPAO'ya ait petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde, TPAO'nun sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması iddiasıyla patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle İhsan Tunar isimli işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı. Olayı öğrenen Tunar'ın ailesi ise olay yerine giderken yolda trafik kazası geçirdi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol kuyusunda, sondaj çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Silvan'ın Duru Mahallesi'ndeki "Duru-1" petrol kuyusunda çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi.
Patlamada, işçilerden İhsan Tunar (34) hayatını kaybetti, Veysel Sert (44) yaralandı.
Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle yaşandığı iddia edilirken ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçi, ambulansla kaldırıldığı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.
OLAY YERİNE GELMEK İSTEYEN AİLE KAZA GEÇİRDİ
Öte yandan patlamayı öğrenerek olay yerine gitmeye çalışan, hayatını kaybeden işçi İhsan Tunar'ın yakınlarının bulunduğu Ş.T'nin kullandığı 38 AFU 743 plakalı otomobil, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 64. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.