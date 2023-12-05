Diyarbakır'da üzerine inşaat iskelesi düşen işçi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da üzerine inşaat iskelesi düşen işçi Abdulkadir Kömür (53), hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çalıştığı inşaatta üzerine iskele düşen Abdulkadir Kömür, yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde ilçeya bağlı Savaş Mahallesi Köprülü Sokak'ta restorasyon çalışmalarının yapıldığı alanda meydana geldi.
İşçi Abdulkadir Kömür'ün üzerine, dinlediği sırada inşaat iskelesi düştü.
Yaralanan Kömür için ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kömür, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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