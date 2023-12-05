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Diyarbakır'da üzerine inşaat iskelesi düşen işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da üzerine inşaat iskelesi düşen işçi Abdulkadir Kömür (53), hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 05.12.2023 13:32
  • Giriş: 05.12.2023 13:32
  • Güncelleme: 05.12.2023 13:37
Kaynak: DHA
Diyarbakır'da üzerine inşaat iskelesi düşen işçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çalıştığı inşaatta üzerine iskele düşen Abdulkadir Kömür, yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeya bağlı Savaş Mahallesi Köprülü Sokak'ta restorasyon çalışmalarının yapıldığı alanda meydana geldi. 

İşçi Abdulkadir Kömür'ün üzerine, dinlediği sırada inşaat iskelesi düştü. 

Yaralanan Kömür için ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kömür, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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