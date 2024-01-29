Diyarbakır ‘hata’limanı!

Diyarbakır Havalimanı’nda çok sayıda sorun yaşanıyor. İnşaat sırasında yanlış hesaplama nedeniyle kot farkı oluştu. Kanalizasyon suları da havalimanını bastı.

Mustafa BİLDİRCİN

Bölgenin en büyük havalimanı olarak 2016’da hizmete açılan Diyarbakır Havalimanı’nda bir dizi sorun yaşandığı belirlendi. İktidara yakınlığı ile bilinen YDA tarafından işletilen havalimanındaki altyapı ve üstyapı sorunları, TBMM gündemine de taşındı. CHP Milletvekili Ulaş Karasu, havalimanındaki sorunlarla ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na bir soru önergesi verdi.

YANLIŞ HESAP

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Havalimanı’nı kanalizasyon suyu bastı. Durumun fark edilmesi üzerine kirli su, yolcu tarafına ulaşmadan görevlilerce tahliye edildi. CHP’li Karasu, kanalizasyon sorununun, havalimanının genişletilme inşaatı safhasında yeni terminal binası ile kanalizasyon çukuru arasında yanlış hesaplama yapılmasından kaynaklandığını belirtti. Terminal binası ile çukur arasında kot farkı oluştuğunu kaydeden Karasu, “Bu kot farkı sebebiyle yeni taşmalarının olmaması için havalimanındaki ilgili bölgelere güçlü pompalar yerleştirilmiştir” dedi.

Karasu, skandal bir iddiayı da gündeme getirdi. İddiaya göre, pompaların rutin bakımları için ihaleyi alan firma kâğıt üzerinde kaldı. Şirket tarafından yapılmış gibi gösterilen bakım işleri, havalimanındaki kamu görevlileri tarafından gerçekleştirildi.

ISITICI ÇALIŞMIYOR

Sorunlar bunlarla da sınırlı kalmadı. Isıtma sisteminde yapılmayan çalışmalar nedeniyle havalimanındaki yolcu ve çalışanların mağdur olduğu savunuldu. Havalimanında ısıtma sistemlerinin aylardır çalışmadığı, 22 faz ısıtıcıdan sadece birinin çalıştığı öne sürüldü.

• İddiaları Meclis gündemine taşıyan Karası, Bakan Uraloğlu’na şu soruları sordu:

• Havaalanı ısıtma sisteminde yaşanan patlamanın nedeni ve sonuçlarıyla ilgili bakanlığınıza ulaşan bilgiler nelerdir?

• Kanalizasyon sularının alanı basmasının sebebi bakımların düzgün yapılmaması mıdır? Isıtma-soğutma sistemlerinde yaşanan patlamanın bu konu ile ilgisi var mıdır?

• Yeni terminal binası ile kanalizasyon çukuru arasında yanlış hesaplamaların yapılması sonucu kot farkının oluştuğu, güçlü pompaların alınarak çözüm üretildiği iddiası doğru mudur? Doğru ise bu hata ile ilgili bakanlığınızın yaptığı bir işlem var mıdır? Yüklenicinin hatasına ve sözleşmeye aykırılığına rağmen, işin kesin kabulü idare tarafından nasıl yapılmıştır?