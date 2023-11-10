Diyarbakır kayyumu, Kırklar Dağı mağdurları için bedelsiz verilen arsayı sattı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kırklar Dağı mağdurları için konut inşa edilerek hak sahiplerine verilmesi amacıyla Milli Emlak'tan bedelsiz bir şekilde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen 100 dönümlük arsanın kayyum tarafından satıldığı ortaya çıktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, Kırklar Dağı mağdurları için Milli Emlak’tan alınan 100 dönümlük arsayı sattığı ortaya çıktı.

Amida Haber'in aktardığına göre, merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne hakim tepede bulunan ve türkülere konu olan Kırklar Dağı mevkisindeki 8 bloklu yapılar 2017 yılında imar ruhsatının iptalinin ardından 1 Şubat 2018 tarihinde yıktırılmıştı.

Bunun üzerine söz konusu konutlardan ev satın alan 300'ü aşkın kişi, mağdur edildikleri gerekçesiyle dava açtı. Yargılama sonunda Bakanlık ve belediyeler kusurlu bulundu. Zararın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yüzde 20, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yüzde 30 ve Sur Belediye Başkanlığı’ndan ise yüzde 50 olarak tazmin edilmesini kararlaştırıldı.

BEDELSİZ DEVREDİLDİ

Dönemin Valisi Münir Karaloğlu’nun girişimleriyle Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Murat Kurum’un onayı ile Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’ndeki 100 dönümlük alanın bakanlıkça Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesi ve bu alanda konut üretilerek hak sahiplerine verilmesi uygun bulundu.

MAĞDURLAR, KONUT TALEP EDİYOR

Ancak, belediyenin Milli Emlak Müdürlüğü’nden ücretsiz alınan 100 dönümlük arsayı sattığı ortaya çıktı. Hak sahipleri, kendileri için ayrılan 100 dönümün satıldığını belirterek, “'300 mağdura yasal faizle 220 bin lira ödenmesi öngörülüyor. Bu miktar parayla ev almak mümkün değil. Diyarbakır'da ev fiyatı 3 milyon lirayı aşmış durumda. Konut verilmesini talep ediyoruz. Mağduriyetimiz ancak bu şekilde giderilebilir” dedi.

"BAŞVURULARIN PARASI ÖDENİYOR"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, “Mağdurların çoğu konut yerine parasını istedi. Belediye de mağdurların parasını ödeyebilmek için söz konusu arsayı sattı. Mahkeme kararı çerçevesinde kim başvuruyorsa belediye parasını veriyor. Bazı mağdurlar parayı düşük bulup ödemeyi kabul etmiyor. Bu konuda mahkemenin verdiği karar dışına çıkamayız. Başvuran olursa ödemesi yapılır” dedi.