Diyarbakır Kayyumu, mazbata saatine Belediye Meclisi toplantısı koydu
DEM Parti, partilerinden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük’ün mazbatasını yarın alacak olmasına rağmen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su’nun aynı gün ve saatte Belediye Meclisi toplantısı koymasına tepki gösterdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, “Alacağınız karar hukuki değil. Alacağınız hiçbir kararı tanımıyoruz” açıklamasını yaptı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kayyumu ve Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük’ün mazbatasını alacağı gün aynı saate Belediye Meclisi toplantısı koydu. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Vali'nin kararına tepki gösterdi, “Alacağınız karar hukuki değil. Alacağınız hiçbir kararı tanımıyoruz” açıklamasını yaptı.
Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini yüzde 64,09 oyla kazanan DEM Parti Eş başkan adayları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun'un mazbatalarını yarın almaları bekleniyor. DEM Parti, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatalarının yarın verileceği saate Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kayyum olarak atanan başkanı Ali İhsan Su’nun Belediye Meclisi toplantısı koymasına tepki gösterdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, X hesaplarından Diyarbakır Belediye Meclisi gündemini de ekleyerek yaptıkları paylaşımla tepkilerini dile getirdi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“GİDER AYAK ALACAĞIN HİÇBİR KARARI TANIMIYORUZ”
“Gaspçı ve talancı Diyarbakır Kayyımına Sesleniyoruz: Halkın Evinden ve Kaynaklarından Elini Derhal Çek! Yarın saat 11.00’de Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız mazbatalarını alıyor. Aynı saatlerde halkın kaynaklarını peşkeş çekmek ve talan için belediye meclisini toplama kararı alan gaspçı kayyıma sesleniyoruz: Meşru değilsin, yönetme ehliyetin yok, halkın evinden elini derhal çek. Alacağın kararlar hukuki değil, yok hükmündedir ve gider ayak alacağın hiçbir kararı tanımıyoruz. Yapacağın her türlü hukuk dışı kararın hesabını yargı önünde soracağız. Bütün büyükşehir belediye bürokratlarına da sesleniyoruz: Bu suça ortak olmayın, hükümsüz ve hukuksuz kararların altına imza atmayın.”
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın X hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:
“KAYYIMIN ALACAĞI KARARLAR AYNEN KENDİSİNİN VARLIĞI GİBİ MEŞRU DEĞİLDİR”
“Diyarbakır’daki Kayyımı Uyarıyoruz. 31 Mart’ta Amed halkı büyük bir oyla kayyım politikasının iflas ettiğini ilan etmiştir. Amed halkının iradesini yok sayan, kaynakları talan eden halk düşmanı kayyım, yarın 11.00’da belediye eş başkanlarımızın mazbata alacağı saate meclis toplantısı almış. Kayyımın alacağı kararlar aynen kendisinin varlığı gibi meşru değildir. Amed halkının tek bir kaynağını, mülkünü başka yere peşkeş çekemezsiniz. Kayyıma ve AKP’ye 31 Mart’ta hezimete uğradınız. Halk düşmanlığından vazgeçin. Alacağınız hiçbir kararı tanımadık, tanımıyoruz.”
Belediye Meclisi 26 maddelik gündemle toplanacak
Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısına ait 26 maddelik gündemin arasında yer alan bazı maddeler ise şöyle:
“İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2024 tarihli ve E-51680910-105.01.06-163537 sayılı Diyarbakır ili, Kayapınar İlçesi, Çölgüzeli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Ortaklar Enerji Otomotiv Turizm İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait olan, ticaret alanı olarak planlı taşınmazın yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, plan işlem numarası (PIN): 211033823 olarak alınan ve Kayapınar Belediye Meclisi’nin 02.01.2024 tarih ve 3 sayılı meclis kararı ile reddedilen 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin başkanlık yazısı.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2024 tarihli ve E-51680910-115.01.02-164674 sayılı mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait, Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 371 ada 12,14 ve 15 numaralı parseller 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘Resmi Kurum Alanı ve Yol’ iken ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Rekreasyon Alanı ve Yol’ olarak, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Rekreasyon Alanı’ iken ‘Toptan Ticaret Alanı, Rekreasyon Alanı ve Yol’ olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan plan işlem numarası NİP(PIN) :211045557 olarak ve UİP(PIN): 211045575 olarak alınan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Plan dosyasına ilişkin başkanlık yazısı.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 19.03.2024 tarihli ve E-51680910-115.01.02-170192 sayılı mülkiyeti Ferman Karaalp adına kayıtlı, Diyarbakır ili, Silvan ilçesi, Kulfa mahallesi, 181 ada 32 numaralı parselin plan değişikliği sınırı içerisinde kalan alanının yürürlükteki nazım imar planında ‘Resmi Kurum Alanı’ iken ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’ olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve plan işlem numarası (PIN) : 211050789 olarak alınan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin başkanlık yazısı.
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 19.03.2024 tarihli ve E-38094347-010.06-170194 sayılı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı otobüs havuz hesabı incelenmiş olup İnceleme Raporunun sonuç bölümüne göre ilgililer hakkında Hukuk Müşavirliğimizce alacak davaları ihtiyati hacizli olarak açılmış bulunmaktadır. Hakkında dava açılmış bulunan Fesih Kaya vekili aracılığıyla Hukuk Müşavirliğimize dilekçe vererek devam eden davadan feragat edilmesi halinde, Kamu Zararı olan 1.135.240,93 TL tutarı ödediği mahkeme giderleri ve vekalet ücretinin alınmaması talep edilmiştir. 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (h) bendi " Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL' den fazla dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarını sulh ve tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek." hükmü mevcuttur. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliğimizden hukuki mütalaa alınmış olup 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (h) bendi gereğince söz konusu feragat talebinin değerlendirilmesine ilişkin başkanlık yazısı.”