Diyarbakır Kayyumu, mazbata saatine Belediye Meclisi toplantısı koydu

DEM Parti, partilerinden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük’ün mazbatasını yarın alacak olmasına rağmen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su’nun aynı gün ve saatte Belediye Meclisi toplantısı koymasına tepki gösterdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, “Alacağınız karar hukuki değil. Alacağınız hiçbir kararı tanımıyoruz” açıklamasını yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kayyumu ve Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük’ün mazbatasını alacağı gün aynı saate Belediye Meclisi toplantısı koydu. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Vali'nin kararına tepki gösterdi, “Alacağınız karar hukuki değil. Alacağınız hiçbir kararı tanımıyoruz” açıklamasını yaptı.

Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini yüzde 64,09 oyla kazanan DEM Parti Eş başkan adayları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun'un mazbatalarını yarın almaları bekleniyor. DEM Parti, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatalarının yarın verileceği saate Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kayyum olarak atanan başkanı Ali İhsan Su’nun Belediye Meclisi toplantısı koymasına tepki gösterdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, X hesaplarından Diyarbakır Belediye Meclisi gündemini de ekleyerek yaptıkları paylaşımla tepkilerini dile getirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“GİDER AYAK ALACAĞIN HİÇBİR KARARI TANIMIYORUZ”

“Gaspçı ve talancı Diyarbakır Kayyımına Sesleniyoruz: Halkın Evinden ve Kaynaklarından Elini Derhal Çek! Yarın saat 11.00’de Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız mazbatalarını alıyor. Aynı saatlerde halkın kaynaklarını peşkeş çekmek ve talan için belediye meclisini toplama kararı alan gaspçı kayyıma sesleniyoruz: Meşru değilsin, yönetme ehliyetin yok, halkın evinden elini derhal çek. Alacağın kararlar hukuki değil, yok hükmündedir ve gider ayak alacağın hiçbir kararı tanımıyoruz. Yapacağın her türlü hukuk dışı kararın hesabını yargı önünde soracağız. Bütün büyükşehir belediye bürokratlarına da sesleniyoruz: Bu suça ortak olmayın, hükümsüz ve hukuksuz kararların altına imza atmayın.”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın X hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

“KAYYIMIN ALACAĞI KARARLAR AYNEN KENDİSİNİN VARLIĞI GİBİ MEŞRU DEĞİLDİR”

“Diyarbakır’daki Kayyımı Uyarıyoruz. 31 Mart’ta Amed halkı büyük bir oyla kayyım politikasının iflas ettiğini ilan etmiştir. Amed halkının iradesini yok sayan, kaynakları talan eden halk düşmanı kayyım, yarın 11.00’da belediye eş başkanlarımızın mazbata alacağı saate meclis toplantısı almış. Kayyımın alacağı kararlar aynen kendisinin varlığı gibi meşru değildir. Amed halkının tek bir kaynağını, mülkünü başka yere peşkeş çekemezsiniz. Kayyıma ve AKP’ye 31 Mart’ta hezimete uğradınız. Halk düşmanlığından vazgeçin. Alacağınız hiçbir kararı tanımadık, tanımıyoruz.”