Diyarbakır Newroz'unda 38 çocuk gözaltına alındı

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, dün düzenlenen Newroz'a geleneksel kıyafetlerle katılan 38 çocuğun haklarında "terör örgütü propagandası" suçundan adli işlem başlatılarak gözaltına alındığını duyurdu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin Diyarbakır'da düzenlediği Newroz kutlamasında 38 çocuk "terör örgütü propagandası" suçundan gözaltına alındı.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, dün kentte düzenlenen Newroz'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Newroz kutlamaları için "barışçıl toplanma ve gösteri hakkı" kapsamında alana gelen çocukların keyfi ve hukuk dışı uygulamalara maruz bırakıldığı ifade edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kutlamalara katılmak isteyen 38 çocuğun "geleneksel kıyafet ve motifler" gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, çocukların "terör örgütü propagandası" suçundan adli işlem başlatılması şeklindeki talimat ile gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bilgisine yer verildi.

Paylaşımın devamında şunlara yer verildi:

"Gözaltına alınan çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğünde yapılan kimlik tespiti işlemlerinden sonra mesai saatlerinde Çocuk Savcılığına sevki sağlanmak üzere ailelerine teslim edilmiştir. (Çocukların ifade işlemleri sonraki günlerde yapılacaktır.)

Newroz kutlamalarına katılım nedeniyle çocuklar hakkında yapılan gözaltı ve diğer işlemlerin hukuka aykırı olduğunu belirtir ve hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."