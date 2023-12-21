Diyarbakır ve Şanlıurfa'da çok sayıda öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu'nda 32 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'da taşımalı eğitim verilen Şehit Orhan İkralı İlk ve Ortaokulu'nda da çok sayıda öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Güncel 21.12.2023 17:44 Giriş: 21.12.2023 17:44

Güncelleme: 21.12.2023 17:54 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DHA

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da bulunan okullarda çok sayıda öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bağlar ilçesinde 5 Nisan Mahallesi'ndeki Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu'nun bazı öğrencilerinde, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başladı. 32 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere götürüldü. Müşahede altındaki öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. ŞANLIURFA'DA DA ZEHİRLENME VAKASI Öte yandan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çıkrık kırsal mahallesindeki taşımalı eğitim verilen Şehit Orhan İkralı İlk ve Ortaokulu'nda da çok sayıda öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Öğrenciler bölgeye sevk edilen ambulanslar ve köylülere ait minibüslerle hastaneye kaldırıldı.