Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı 'kız kaçırma' kavgası: 26 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, dün, 'kız kaçırma' nedeniyle husumetli akrabalar arasında düzenlenen barış yemeğinde yaşanan kavgada 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Olaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 26'ya yükseldi.

Diyarbakır’da husumetli akrabalar arasında yaşanan sopalı, taşlı ve silahlı kavga 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Dün, Tekel Mahallesi’nde 'kız kaçırma' nedeniyle husumetli akrabalar, anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve sağlık ekibi sevk edildi. 18’i silahla toplam 23 kişi yaralandı.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edilmişti. Olayda yaralanan 23 kişiden 18 yaşındaki Arda Değer hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Polis, yaptığı aramalarda evlerde çok sayıda uzun namlulu silaha ulaştı. Tedavileri tamamlananlarla birlikte gözaltı sayısı 26’ya yükseldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.