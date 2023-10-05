Diyarbakır’da hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Çınar ilçesi Ovabağ mevkiinde 72 ABE 375 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan birinin sevk edildiği hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.