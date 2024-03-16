Diyarbakır’da iki ESP üyesi gözaltına alındı

Haber Merkezi

Diyarbakır'da Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi, Aysima Mihriban Mehtap Aslan ve Muhammet Altınkaya, sabahın erken saatlerinde yapılan ev baskınıyla gözaltına alındı.

İki ayrı eve gerçekleştirilen baskında, Muhammet Altınkaya'nın gözaltı gerekçesi olarak geçmiş günlerde ESP'ye yönelik baskınlara tepki amacıyla yapılan duvar yazılamaları gösterildi. Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) üyesi Aysima Mihriban Mehtap Aslan için ise ihbar olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan iki kişi hakkında bir günlük gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Sosyalist Yurtseverler isimli X hesabından yapılan paylaşımda "Sosyalist yurtseverler, Muhammet Altınkaya ve Mihriban Mehtap Aslan, Amed’de sabah erken saatlerde yapılan ev baskınıyla gözaltına alındılar. Altınkaya aynı zamanda Bağlar meclis üyesi adayı. Baskılar bizi yıldıramaz! Gözaltılar serbest bırakılsın!" ifadeleri kullanıldı.

OSMANİYE'DE 7 GÖZALTI

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medya hesapları üzerinden "örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla çok sayıda kişi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında çok sayıda eve baskın düzenlendi. Biri çocuk 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi, Osmaniye Adliyesi'ne sevk edildi.