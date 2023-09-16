Diyarbakır’da kadın cinayeti: Ayşe Altan, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü

Diyarbakır’da 4 çocuk annesi Ayşe Altan (31), evli olduğu Abdülhamit Altan (30) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Abdülhamit Altan kaçtığı Mardin'de yakalanırken, çiftin çocukları ise polis korumasına alındı.

Kadın 16.09.2023 16:32 Giriş: 16.09.2023 16:32

Güncelleme: 16.09.2023 16:33 Kaynak: DHA

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