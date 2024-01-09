Diyarbakır’da kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tutuklandı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan evli olduğu erkek tutuklandı.
Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan erkek tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Körhat Mahallesi’ndeki binanın 6. katında yaşayan P.B’nin (45) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan P.B’nin evli olduğu erkek N.B’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen N.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
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