Diyarbakır’da konteyner kentte yangın

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün akşam saatlerinde, 6 Şubat'taki depremden etkilenen depremzedelerin kaldığı konteyner kentte yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın nedeniyle 2 konteynerde hasar oluştu.

Diyarbakır'da depremzedelerin kaldığı konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesindeki konteyner kentte çıktı.

Depremzedelerin kaldığı bir konteynerde, içinde kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, bitişikteki konteynere de sıçradı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.