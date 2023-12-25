Diyarbakır’da kum ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden bir kum ocağı inşaatında göçük meydana geldi. Kumun istinat duvarının üzerine düşmesiyle göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralandı diğeri hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden bir kum ocağı inşaatında göçük meydana geldi. Kumun istinat duvarının üzerine düşmesiyle göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralandı diğeri hayatını kaybetti.

Olay, 14.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Kırsal Güzel Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden kum ocağında göçük sonrası istinat duvarı işçilerin çalıştığı esnada üzerine çöktü. O sırada çalışma yapan 5 işçiden amca çocuğu olduğu öğrenilen Abdullah ve Ahmet Güngör göçük altında kaldı. 3 kişi ise son anda kurtuldu. Çevrede çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan Ahmet Güngör kentteki hastaneye kaldırılırken, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu Abdullah Güngör’ün (35), cansız bedeni çıkarıldı. Olay yerine gelen Abdullah ve Ahmet Güngör’ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.