Diyarbakır’da mızrak yine çuvala sığmadı

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, kentin sorunlarına dair Meclis Genel Kurulu’nda söz aldı. Üzerinde ‘Diyarbakır sorunları’ yazılı çuval ile Meclis kürsüsüne gelen Kamaç, “Diyarbakır’da kime bir dokunursanız bin ah işitirsiniz” diyerek, ‘‘Biz de bundan dolayı bu çuvalla Meclis kürsüsüne çıktık. Diyarbakır’ın en büyük sorunu kayyımlar sorunudur. 2016’dan bu yana Diyarbakır iradesiyle seçilmiş belediye başkanları görevlerini yapamıyor, kayyımlar meselesi Diyarbakır’ın en büyük sorunudur’’ ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından atanan AKP’li Hüseyin Beyoğlu’nun yönetimindeki Bağlar Belediyesi’ndeki yolsuzluklara değinen Kamaç, ‘‘Mızrak çuvala sığmadığı için göstermelik bazı operasyonlarla Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı. Belediye Başkanı yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Mızrak artık çuvala sığmadığı için bunları yaptıklarının farkındayız. Yargı kararına rağmen görevine iade edilmeyen belediye başkanları var. Bunların en büyük örneği Ergani Belediyesi’dir. Yargı kararı olmasına rağmen görevine iade edilmedi. Ergani’de hizmet noktasında halen bir otogarı yok. 150 bin nüfuslu bir ilçede arıtma tesisleri yok’’ diye kaydetti.