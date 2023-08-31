Diyarbakır’da muska kuyruğu: Randevuyla çalışıyor, servet kazanıyor!

Diyarbakır’da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak A.A. adlı kişi, randevulu sistemle günde onlarca kişiyi kandırarak muska satıyor. Eve gelenler, kapıdaki görevlinin kestiği fişle içeri girerken bu fişlere 500 ya da 250 lira ücret ödüyor. A.A.’nın aylık kazancının 1 milyon liranın üzerinde olduğu düşünülüyor.

Güncel 31.08.2023 11:46 Giriş: 31.08.2023 11:46

Güncelleme: 31.08.2023 12:09 Kaynak: DHA

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