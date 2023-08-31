Diyarbakır’da muska kuyruğu: Randevuyla çalışıyor, servet kazanıyor!
Diyarbakır’da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak A.A. adlı kişi, randevulu sistemle günde onlarca kişiyi kandırarak muska satıyor. Eve gelenler, kapıdaki görevlinin kestiği fişle içeri girerken bu fişlere 500 ya da 250 lira ücret ödüyor. A.A.’nın aylık kazancının 1 milyon liranın üzerinde olduğu düşünülüyor.
Türkiye'nin laiklikten, akıldan ve bilimsel düşünceden uzaklaşması, kimilerine kazanç kapısı yaratıyor.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi'nde etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya, kendisinden medet umanlara muska satıyor.
Randevulu sistemle çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor. Fişle içeri girenler, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp çözüm bulacağını sanarak sorunlarını anlatıyor.
Eve günde 300 kişi geliyor. Evde işi bitenler, kağıda yazılı muskaları karşıdaki iş yerinde 30 TL ücret karşılığında demirle kaplatıp ya kendi ya da çocuklarının boyunlarına takıyor.
Cuma, cumartesi ve pazar günleri kapalı olan ev, görüntülendi. A.A.'nın aylık kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi.
A.A.'nın ayrıca akşamları Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yaptığı öğrenildi.