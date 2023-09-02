Diyarbakır’da muska satıp köşeyi dönen adam serbest bırakıldı: Cipine binerek uzaklaştı

Diyarbakır’da muska satarak ayda 1 milyon liradan fazla para kazanan A.A., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan A.A., lüks cipine binerek uzaklaştı.

Diyarbakır’da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtıp muska sattığı için gözaltına alınan A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, çevresi güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık geçen günlerde basına yansımıştı.

Randevulu sistemle çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor. Fişle içeri girenler, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor. Aylık kazancının 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtilen A.A.'nın ayrıca akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişiler için muska yazdığı öğrenildi.

A.A., dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A.’yı adliye önünde kalabalık bir grup karşıladı. A.A., bir cipe binerek bölgeden ayrıldı.