Diyarbakır’da okul çatısında yangın: Öğretmen ve öğrenciler tahliye edildi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Avdalı İmam Hatip Ortaokulu’nun çatısında yangın çıktı. Öğretmen ve öğrencilerin tahliye edildiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Avdalı İmam Hatip Ortaokulu’nun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Avdalı İmam Hatip Ortaokulu’nun çatısında ilk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıkan arıza nedeniyle yangın çıktı.

Okul yönetiminin dumanı fark etmesinin ardından itfaiyeye haber verildi. Öğrenci ve öğretmenlerin tahliyesi sağlandı.

Ekipler, 4 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.