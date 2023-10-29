Diyarbakır’da polis CHP çelengine izin vermedi

Diyarbakır’da Cumhuriyet Bayramı töreninin ardından Atatürk Anıtı’na bırakılmak istenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çelengine polis izin vermedi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konu ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Diyarbakır'da Atatürk Anıtı'na bırakmak istediği çelenge polis izin vermedi.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, CHP Diyabakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Diyarbakır İl Başkanlığı dün (28 Ekim) Diyarbakır’da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmak istedi.

Polis yönetmeliğe göre sadece vali, garnizon komutanlığı ve belediyenin çelenk koyabileceğini söyledi ve CHP çelengine izin vermedi.

Tanrıkulu polis şefine, “Eğer kaldırırsanız kıyamet kopar. Bu çelenk kaldırılmaz, Türkiye’nin hiçbir yerinde kaldırılmaz. 12 yıldır milletvekiliyim. Buradan çelenk kaldırılmaz, İstanbul’da da Ankara’da da bu şekilde yapıyoruz. Şimdiye kadar CHP yoktu burada, şimdi var, CHP milletvekiliyiz” dedi.

CHP’li Tanrıkulu ve il yönetimi Anıt Park’tan ayrıldıktan sonra CHP çelenginin anıtın arkasına konulduğu belirtildi.

CHP'li Tanrıkulu, konu ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.